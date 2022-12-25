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Росіяни вже 10 днів не випускають людей через блокпост у Василівці – Федоров

Ірина БалачукНеділя, 25 грудня 2022, 13:53
Росіяни вже 10 днів не випускають людей через блокпост у Василівці – Федоров
Cкриншот з google.maps

Російські окупанти уже 10 днів не пропускають через блокпост у Василівці у людей з окупованих територій, які хочуть виїхати у напрямку Запоріжжя.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Рашисти зробили з окупованих територій резервацію і тримають людей у заручниках.

Вже протягом 10 днів росіяни не випускають жителів тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей через Василівку в сторону Запоріжжя".

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Деталі: За словами мера, упродовж 10-и місяців окупанти посилювали терор і ускладнювали евакуацію – вони штучно створювали тисячні черги на блок-постах і ввели систему спецпропусків для проїзду, на оформлення яких в окупаційній комендатурі потрібно було чекати до місяця.

Місяць тому загарбники перестали випускати чоловіків, придатних до військової служби, а зараз не випускають навіть дітей, жінок і людей похилого віку.

Людям, які хочуть проїхати, загарбники пропонують лишати машини і йти до Запоріжжя пішки.

Окупанти зазначають, що проїзд закрили до 15 січня.

 

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Теми: Українаокупаціяевакуація
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