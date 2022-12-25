Россияне уже 10 дней не выпускают людей через блокпост в Васильевке – Федоров

Российские оккупанты уже 10 дней не пропускают через блокпост в Васильевке людей с оккупированных территорий, которые хотят выехать в направлении Запорожья.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Рашисты сделали из оккупированных территорий резервацию и держат людей в заложниках.

Уже в течение 10 дней россияне не выпускают жителей временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей через Васильевку в сторону Запорожья".

Детали: По словам мэра, в течение 10-и месяцев оккупанты усиливали террор и усложняли эвакуацию – они искусственно создавали тысячные очереди на блок-постах и ввели систему спецпропусков для проезда, на оформление которых в оккупационной комендатуре нужно было ждать до месяца.

Месяц назад захватчики перестали выпускать мужчин, пригодных к военной службе, а сейчас не выпускают даже детей, женщин и стариков.

Людям, которые хотят проехать, захватчики предлагают оставлять машины и идти в Запорожье пешком.

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Оккупанты отмечают, что проезд закрыли до 15 января.