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Варфоломій привітав українців з Різдвом: Церква захоплюється вашою мужністю

Ірина БалачукНеділя, 25 грудня 2022, 15:30
Вселенський патріарх Варфоломій. Фото ec-patr.org

Вселенський патріарх Варфоломій привітав українців зі святом Різдва і заявив, що Велика Церква Христова захоплюється хоробрістю і доблестю українського народу.

Джерело: вітання Варфоломія українцям з Різдвом Христовим

Пряма мова Варфоломія: "Свята Велика Церква Христова – яка принесла християнську віру і візантійську цивілізацію на вашу батьківщину, Київську Русь, наприкінці Х століття – продовжує захоплюватися мужністю, хоробрістю і доблестю українського народу, який демонструє всьому світу справжню відданість та безмежну любов до своєї країни".

Деталі: Він нагадав, що цього року добра звістка про Різдво лунає поряд із гомоном війни, спровокованої "агресією Російської Федерації в лютому минулого року", яка є "найгіршою європейською геополітичною та гуманітарною кризою з моменту закінчення Другої світової війни" і "негативно впливає на довкілля та суспільство в усьому світі".

За словами вселенського патріархі, Мати-Церква зараз особливо думає про українців, які цього року святкують Різдво Христове "в цю холодну пору… без електрики, без опалення", і невпинно молиться за "негайне відновлення миру та справедливості, за відродження України".

Варфоломій побажав, щоб прийдешній 2023 рік став "періодом миру, любові та солідарності, справді роком праведності нашого Господа".

Вселенський патріарх вважає, що "тільки солідарністю з українським народом можна подолати зло і темряву".

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Він також висловив сподівання, що в майбутньому зможе знову відвідати "вашу нескорену батьківщину, заставши тоді всіх православних християн України об’єднаними в одній квітучій Церкві".

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Теми: церквасвяткуваннявійна
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