Варфоломей поздравил украинцев с Рождеством: Церковь восхищается вашим мужеством

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил украинцев с праздником Рождества и заявил, что Великая Церковь Христова восхищается храбростью и доблестью украинского народа.

Источник: поздравление Варфоломея украинцам с Рождеством Христовым

Прямая речь Варфоломея: "Святая Великая Церковь Христова – которая принесла христианскую веру и византийскую цивилизацию на вашу родину, Киевскую Русь, в конце Х века – продолжает восхищаться мужеством, храбростью и доблестью украинского народа, который демонстрирует всему миру настоящую преданность и безграничную любовь к своей стране".

Детали: Он напомнил, что в этом году добрая весть о Рождестве звучит рядом с шумом войны, спровоцированной "агрессией Российской Федерации в феврале прошлого года", которая является "худшим европейским геополитическим и гуманитарным кризисом с момента окончания Второй мировой войны" и "негативно влияет на окружающую среду и общество во всем мире".

По словам вселенского патриарха, Мать-Церковь сейчас особенно думает об украинцах, которые в этом году празднуют Рождество Христово "в эту холодную пору... без электричества, без отопления", и неустанно молится за "немедленное восстановление мира и справедливости, за возрождение Украины".

Варфоломей пожелал, чтобы грядущий 2023 год стал "периодом мира, любви и солидарности, действительно годом праведности нашего Господа".

Вселенский патриарх считает, что "только солидарностью с украинским народом можно преодолеть зло и тьму".

ВИДЕО ДНЯ

Он также выразил надежду, что в будущем сможет снова посетить "вашу непокоренную родину, застав тогда всех православных христиан Украины объединенными в одной цветущей Церкви".