Окупанти атакували ракетами промзону Краматорська
Неділя, 25 грудня 2022, 16:01
Російські окупаційні війська вдарили трьома ракетами по Краматорську, влучили в одне з промислових підприємств.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова: "Постраждали цехи та обладнання, але - і це головне! - обійшлося без людських жертв".
Деталі: За словами Кириленка, 25 грудня вдень росіяни завдали численних ударів по Авдіївці – щонайменше шість разів обстрілювали місто з артилерії та градів із запалювальними елементами.
В Авдіївці поранена жінка.