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Окупанти атакували ракетами промзону Краматорська

Роман ПетренкоНеділя, 25 грудня 2022, 15:01
Окупанти атакували ракетами промзону Краматорська
фото ова

Російські окупаційні війська вдарили трьома ракетами по Краматорську, влучили в одне з промислових підприємств.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова: "Постраждали цехи та обладнання, але - і це головне! - обійшлося без людських жертв".

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Деталі: За словами Кириленка, 25 грудня вдень росіяни завдали численних ударів по Авдіївці – щонайменше шість разів обстрілювали місто з артилерії та градів із запалювальними елементами.

В Авдіївці поранена жінка.

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Теми: КраматорськобстрілРосіявійна
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