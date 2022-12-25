Окупанти атакували ракетами промзону Краматорська

Російські окупаційні війська вдарили трьома ракетами по Краматорську, влучили в одне з промислових підприємств.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова: "Постраждали цехи та обладнання, але - і це головне! - обійшлося без людських жертв".

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Деталі: За словами Кириленка, 25 грудня вдень росіяни завдали численних ударів по Авдіївці – щонайменше шість разів обстрілювали місто з артилерії та градів із запалювальними елементами.

В Авдіївці поранена жінка.