Оккупанты атаковали ракетами промзону Краматорска
Воскресенье, 25 декабря 2022, 16:01
Российские оккупационные войска ударили тремя ракетами по Краматорску, попали в одно из промышленных предприятий.
Источник: председатель Донецкой ОГА Павел Криленко в Telegram
Прямая речь: "Пострадали цеха и оборудование, но - и это главное! - обошлось без человеческих жертв".
Детали: По словам Кириленко, 25 декабря днем россияне нанесли многочисленные удары по Авдеевке - по меньшей мере шесть раз обстреливали город из артиллерии и градов с зажигательными элементами.
В Авдеевке ранена женщина.