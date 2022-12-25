Оккупанты атаковали ракетами промзону Краматорска

Российские оккупационные войска ударили тремя ракетами по Краматорску, попали в одно из промышленных предприятий.

Источник: председатель Донецкой ОГА Павел Криленко в Telegram

Прямая речь: "Пострадали цеха и оборудование, но - и это главное! - обошлось без человеческих жертв".

Детали: По словам Кириленко, 25 декабря днем россияне нанесли многочисленные удары по Авдеевке - по меньшей мере шесть раз обстреливали город из артиллерии и градов с зажигательными элементами.

В Авдеевке ранена женщина.