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У Дністер потрапили нафтопродукти, на Прикарпатті норми перевищено у 200 разів - ОДА

Катерина ТищенкоНеділя, 25 грудня 2022, 16:27
річка Дністер, фото з Telegram Світлани Онищук

Через потрапляння нафтопродуктів у річку Дністер на Львівщині у місті Галич Івано-Франківської області виявлено суттєве забруднення Дністра.

Джерело: голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram

Дослівно: "Вчора, 24 грудня, зафіксовано потрапляння нафтопродуктів у річку Дністер на території Львівської області. Внаслідок цього виявлено забруднення нафтопродуктами Дністра у м. Галич. Лабораторні дослідження показали перевищення допустимих норм у 200 разів.

Жителі навколишніх населених пунктів проінформовані".

Деталі: Онищук повідомила, що у неділю зранку працівники Головного управління ДСНС в області прибули в с. Журавеньки Букачівецької ТГ Івано-Франківського р-ну. Проводиться вивчення ділянки річки щодо можливості встановлення бонових загороджень.

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Теми: Івано-Франківська областьЛьвівщинаекологія
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