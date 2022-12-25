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В Днестр попали нефтепродукты, на Прикарпатье нормы превышены в 200 раз - ОГА

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 декабря 2022, 15:27
В Днестр попали нефтепродукты, на Прикарпатье нормы превышены в 200 раз - ОГА
река Днестр, фото из Telegram Светланы Онищук

Из-за попадания нефтепродуктов в реку Днестр на Львовщине в городе Галич Ивано-Франковской области обнаружено существенное загрязнение Днестра.

Источник: глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram

Дословно: "Вчера, 24 декабря, зафиксировано попадание нефтепродуктов в реку Днестр на территории Львовской области. В результате этого выявлено загрязнение нефтепродуктами Днестра в г. Галич. Лабораторные исследования показали превышение допустимых норм в 200 раз.

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Жители окрестных населенных пунктов проинформированы".

Детали: Онищук сообщила, что в воскресенье утром работники Главного управления ГСЧС в области прибыли в с. Журавеньки Букачевецкой ТГ Ивано-Франковского р-на. Проводится изучение участка реки насчет возможности установки боновых заграждений.

Темы: Ивано-Франковская областьЛьвовщинаэкология
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