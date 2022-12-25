У Росії надихнулися прикладом Чечні й хочуть створити центри підготовки бійців по всій країні

Віцепрем'єр РФ Юрій Трутнєв і перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко звернулися до російського диктатора Володимира Путіна з пропозицією створити по всій країні центри підготовки бійців за аналогією з Російським університетом спецназу в чеченському Гудермесі.

Джерело: Трутнєв і Кирієнко у неділю в Гудермесі, передає ТАСС

Пряма мова Трутнєва: "Ми звернулися із Сергієм Владиленовичем [Кирієнком] до Володимира Володимировича Путіна з пропозицією створити [такі] центри підготовки, щоб підготувати хлопців. Тут, у Гудермесі, таку роботу проведено, її проведено професійно, і сьогодні Гудермес став центром навчання не тільки для Чечні, а й значної частини РФ. Ми разом будемо цю роботу продовжувати, будемо створювати центри в інших територіях".

Деталі: За його словами, центри створюватимуться за допомогою одного із засновників Російського університету спецпризначенців у Гудермесі – Данила Мартинова.

"Завдання цих центрів дуже просте – щоб наша країна ставала сильнішою, і ми якомога швидше перемогли", – зазначив Трутнєв.

Зі свого боку, Кирієнко назвав той факт, що серед окупантів в Україні на боці Росії присутні люди різних національностей гарантією того, що країна-агресор нібито переможе. Він також заявив, що ці люди нібито захищають свою Батьківщину, напавши на Україну, але не уточнив, від кого захищають.

"Те, що сьогодні люди різних національностей, різного віросповідання – і росіяни, і чеченці, і якути, і башкири – нашої великої країни в одних окопах захищають одну єдину Батьківщину – Росію, люди різного віросповідання [звертаються] до різних богів, але молитва за одну спільну перемогу, саме це гарантія того, що ми переможемо", – сказав він.