В России вдохновились примером Чечни и хотят создать центры подготовки бойцов по всей стране

Вицепремьер РФ Юрий Трутнев и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко обратились к российскому диктатору Владимиру Путину с предложением создать по всей стране центры подготовки бойцов по аналогии с Российским университетом спецназа в чеченском Гудермесе.

Источник: Трутнев и Кириенко в воскресенье в Гудермесе, передает ТАСС

Прямая речь Трутнева: "Мы обратились с Сергеем Владиленовичем [Кириенко] к Владимиру Владимировичу Путину с предложением создать [подобные] центры подготовки, чтобы подготовить ребят. Здесь, в Гудермесе, такая работа проведена, она проведена профессионально, и сегодня Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и значительной части РФ. Мы вместе будем эту работу продолжать, будем создавать центры в других территориях".

Детали: По его словам, центры будут создаваться с помощью одного из основателей Российского университета спецназа в Гудермесе — Даниила Мартынова.

"Задача этих центров очень простая — чтобы наша страна становилась сильнее, и мы как можно быстрее победили", — отметил Трутнев.

В свою очередь, Кириенко назвал тот факт, что среди оккупантов в Украине на стороне России присутствуют люди разных национальностей гарантией того, что страна-агрессор якобы победит. Он также заявил, что эти люди якобы защищают свою Родину, напав на Украину, но не уточнил, от кого защищают.

"То, что сегодня люди разных национальностей, разного вероисповедания — и русские, и чеченцы, и якуты, и башкиры — нашей большой страны в одних окопах защищают одну единую Родину — Россию, люди разного вероисповедания [обращаются] к разным богам, но молитва за одну общую победу, именно это гарантия того, что мы победим", — сказал он.