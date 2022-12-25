Сили оборони вдарили по штабу окупантів на Херсонщині, де була нарада офіцерів – Генштаб

Днями в районі Забариного Херсонської області уражено штаб окупантів, де проводилася нарада офіцерів, до 70 ворожих військових дістали поранень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Підтверджено ураження живої сили та техніки загарбників у попередні дні. Так, в Донецькій області знищено 4 самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон".

А в районі Забариного Херсонської області уражено штаб окупантів, де проводилась нарада офіцерів південного військового округу збройних сил РФ.

В результаті – до 70 військовослужбовців отримали поранення. Кількість загиблих уточнюється".