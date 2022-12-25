Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Силы обороны ударили по штабу оккупантов на Херсонщине, где было совещание офицеров – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 декабря 2022, 18:26
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

На днях в районе Забарино Херсонской области поражен штаб оккупантов, где проводилось совещание офицеров, до 70 вражеских военных получили ранения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Подтверждено поражение живой силы и техники захватчиков в предыдущие дни. Так, в Донецкой области уничтожено 4 самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион".

А в районе Забарино Херсонской области поражен штаб оккупантов, где проводилось совещание офицеров южного военного округа вооруженных сил РФ.

В результате – до 70 военнослужащих получили ранения. Количество погибших уточняется".

ВИДЕО ДНЯ

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: ГенштабвойнаХерсонская областьВооруженные силы
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоНа Черниговщине разоблачен канал переброски уклонистов за границу: причастен депутат – СБУ

Украина инициирует процесс исключения России из ООН - заявление МИД

НАБУ проводит обыски в Днепре в отношении фитнестренера Резниченко – источники

фото, видеоВ российском Новосибирске масштабный пожар: очевидцы сообщали о взрывах

Силы обороны рассказали, как "кошмарят" оккупантов на юге

В энергосистеме до сих пор большой дефицит: в Киеве и 5 областях – аварийные отключения

Все новости...
Генштаб
На Херсонщине за сутки пострадала гражданская инфраструктура 8 населенных пунктов – сводка Генштаба
Еще более 600 россиян ликвидировали в Украине
ВСУ отбили атаки в трех областях, поразили 4 пункта управления врага – сводка
Последние новости
17:41
"10-10-10": авторы реформы предлагают дополнительный налог на снятие наличных
17:39
В Индии выпал из окна отеля и умер депутат "Единой России" – СМИ
17:25
НБУ уточнил процедуры аннулирования лицензий и признаки рисковой деятельности финучреждений
17:16
Путин нашел еще одну должность для Медведева: будет заниматься ВПК
17:16
фотоНа Черниговщине разоблачен канал переброски уклонистов за границу: причастен депутат – СБУ
17:15
Президент Чехии: давление свободного мира заставит Россию уйти из Украины
16:57
Укрэнерго предупреждает: Информация об отмене аварийных отключений света – фейк
16:54
Суд дал 9 лет тюрьмы боевику ОРДО, ограбившему украинцев в оккупации
16:50
Укрпошта выплатила первую помощь жителям освобожденного поселка в Луганской области
16:47
Сейм Литвы пригласил Зеленского в Вильнюс на вручение премии Свободы
Все новости...