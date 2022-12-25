Силы обороны ударили по штабу оккупантов на Херсонщине, где было совещание офицеров – Генштаб
Воскресенье, 25 декабря 2022, 18:26
На днях в районе Забарино Херсонской области поражен штаб оккупантов, где проводилось совещание офицеров, до 70 вражеских военных получили ранения.
Источник: сводка Генштаба ВСУ
Дословно: "Подтверждено поражение живой силы и техники захватчиков в предыдущие дни. Так, в Донецкой области уничтожено 4 самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион".
А в районе Забарино Херсонской области поражен штаб оккупантов, где проводилось совещание офицеров южного военного округа вооруженных сил РФ.
В результате – до 70 военнослужащих получили ранения. Количество погибших уточняется".
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