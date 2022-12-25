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В Австрії лавина накрила групу лижників, тривають пошуково-рятувальні роботи

"Європейська правда"Неділя, 25 грудня 2022, 18:38

Близько десяти любителів зимових видів спорту були поховані під лавиною в австрійському гірськолижному районі Лех/Цурс у неділю вдень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Kurier.

Одна людина була врятована з пораненнями, повідомила поліція ввечері.

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Триває рятувально-пошукова операція із залученням вертольотів і лавинних пошукових собак.

Лавина зійшла близько 15:00 в районі Тріткопфа (2720 метрів). Незабаром після цього до конусу лавини вилетіли кілька гелікоптерів, у тому числі три з Тіролю, та кілька пошукових груп. Вертольоти приземлялися і злітали знову і знову на перевалі Флексенпасс (1773 метри).

За попередньою інформацією, в операції задіяно понад 100 осіб.

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"Ми робимо все можливе, щоб врятувати любителів зимових видів спорту", - заявили в муніципалітеті Леха. Рятувальники попросили прожектори, щоб пошуки можна було продовжувати в темряві.

Протягом тижня експерти попереджали про складну лавинну ситуацію в горах Австрії.

Теми: Австрія
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