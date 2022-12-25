Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Австрии лавина накрыла группу лыжников, продолжаются поисково-спасательные работы

"Европейская правда"Воскресенье, 25 декабря 2022, 18:38

Около десяти любителей зимних видов спорта были похоронены под лавиной в австрийском горнолыжном районе Лех/Цурс в воскресенье днем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Kurier.

Один человек был спасен с ранениями, сообщила полиция вечером.

Реклама:

Продолжается спасательно-поисковая операция с привлечением вертолетов и лавинных поисковых собак.

Лавина сошла около 15:00 в районе Триткопфа (2720 метров). Вскоре после этого к конусу лавины вылетели несколько вертолетов, в том числе три из Тироля, и несколько поисковых групп. Вертолеты приземлялись и взлетали снова и снова на перевале Флексенпасс (1773 метра).

По предварительной информации, в операции задействовано более 100 человек.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы делаем все возможное, чтобы спасти любителей зимних видов спорта", - заявили в муниципалитете Леха. Спасатели попросили прожекторы, чтобы поиски можно было продолжать в темноте.

В течение недели эксперты предупреждали о сложной лавинной ситуации в горах Австрии.

Темы: Австрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Австрия
Австрийская страховая компания Uniqa уходит с российского рынка
Смертельное ДТП с украинцами в Австрии: водителем микроавтобуса был отец погибших детей
В Австрии микроавтобус с украинцами попал в ДТП, есть погибшие
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: