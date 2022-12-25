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В Австрии лавина накрыла группу лыжников, продолжаются поисково-спасательные работы

"Европейская правда"Воскресенье, 25 декабря 2022, 19:38

Около десяти любителей зимних видов спорта были похоронены под лавиной в австрийском горнолыжном районе Лех/Цурс в воскресенье днем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Kurier.

Один человек был спасен с ранениями, сообщила полиция вечером.

Продолжается спасательно-поисковая операция с привлечением вертолетов и лавинных поисковых собак.

Лавина сошла около 15:00 в районе Триткопфа (2720 метров). Вскоре после этого к конусу лавины вылетели несколько вертолетов, в том числе три из Тироля, и несколько поисковых групп. Вертолеты приземлялись и взлетали снова и снова на перевале Флексенпасс (1773 метра).

По предварительной информации, в операции задействовано более 100 человек.

"Мы делаем все возможное, чтобы спасти любителей зимних видов спорта", - заявили в муниципалитете Леха. Спасатели попросили прожекторы, чтобы поиски можно было продолжать в темноте.

ВИДЕО ДНЯ

В течение недели эксперты предупреждали о сложной лавинной ситуации в горах Австрии.

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Темы: Австрия
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