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Кулеба: Вся потрібна зброя буде, це лише питання часу

Катерина ТищенкоНеділя, 25 грудня 2022, 19:02
Кулеба: Вся потрібна зброя буде, це лише питання часу
ДМИТРО КУЛЕБА. ФОТО З FACEBOOK

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що Україна з часом отримає від партнерів усю необхідну їй зброю.

Джерело: Кулеба в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Моє враження таке. Якщо підсумувати всі залаштункові розмови, не лише у Вашингтоні, але й в інших країнах, то висновок такий: вся потрібна зброя буде, це лише питання часу.

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Чому її не можна надати одразу? Тому що є психологічні, логістичні та політичні причини. Але з цими усіма причинами треба працювати, і ми будемо працювати. Це не лише питання небажання.

Постачання будь-якої зброї – це дуже складна технічна і логістична операція, ми займаємось разом з колегами з інших відомств всіма цими деталями... У мене точно є відчуття, що називається на кінчиках пальців, що ніяких табу в питаннях постачаннях зброї немає. І Patriot, рішення про які привіз Володимир Зеленський з Вашингтона – найкращий тому доказ".

Деталі: Кулеба також зазначив, що Україна наполягає на отриманні зброї від партнерів у зв’язку з їхніми зобов’язаннями за Будапештським меморандумом.

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"Ми говоримо дуже просту річ нашим партнерам: якщо ви, чесно кажучи, в змові з росіянами забрали у нас ядерну зброю як фактор стримування Росії, і Росія на нас напала, то тепер, будьте ласкаві, давайте нам всю потрібну неядерну зброю, щоб ми могли від Росії захищатися. Ось так ми ставимо питання", - сказав він.

Передісторія:

Теми: Кулеба Дмитрозброя
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