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Кулеба: Все необходимое оружие будет, это лишь вопрос времени

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 декабря 2022, 19:02
Кулеба: Все необходимое оружие будет, это лишь вопрос времени
ДМИТРИЙ КУЛЕБА. ФОТО С FACEBOOK

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что Украина со временем получит от партнеров все необходимое ей оружие.

Источник: Кулеба в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мое впечатление такое. Если подытожить все закулисные разговоры, не только в Вашингтоне, но и в других странах, то вывод таков: все необходимое оружие будет, это лишь вопрос времени.

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Почему его нельзя предоставить сразу? Потому что есть психологические, логистические и политические причины. Но с этими всеми причинами надо работать, и мы будем работать. Это не только вопрос нежелания.

Поставка любого оружия – это очень сложная техническая и логистическая операция, мы занимаемся вместе с коллегами из других ведомств всеми этими деталями... У меня точно есть ощущение, что называется на кончиках пальцев, что никаких табу в вопросах поставок оружия нет. И Patriot, решение о которых привез Владимир Зеленский из Вашингтона – лучшее тому доказательство".

Детали: Кулеба также отметил, что Украина настаивает на получении оружия от партнеров в связи с их обязательствами по Будапештскому меморандуму.

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"Мы говорим очень простую вещь нашим партнерам: если вы, честно говоря, в сговоре с россиянами забрали у нас ядерное оружие как фактор сдерживания России, и Россия на нас напала, то теперь, будьте добры, давайте нам все нужное неядерное оружие, чтобы мы могли от России защищаться. Вот так мы ставим вопрос", - сказал он.

Предыстория:

Темы: Кулеба Дмитрийоружие
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