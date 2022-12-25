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В Ірані назвали звинувачення у використанні дронів проти України визнанням передових технологій

Катерина ТищенкоНеділя, 25 грудня 2022, 19:48
В Ірані назвали звинувачення у використанні дронів проти України визнанням передових технологій
Мохаммад Хосейн Багері, фото: Tehran Times

Начальник Генштабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хосейн Багері заявив, що звинувачення у використанні іранських безпілотників у війні РФ проти України свідчать про значний вплив Ірану і його передові технології у виробництві дронів.

Джерело: Багері у коментарі журналістам у Тегерані в неділю, повідомляє Tehran Times

Деталі: За його словами, галас навколо застосування іранських безпілотників у війні в Україні є "частиною психологічної війни ворога".

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Генерал заявив, що, окрім того, що багато з цих звинувачень є фейковими, вони нібито демонструють значний вплив Ірану, його актуальність та передові технології безпілотних літальних апаратів.

Багері охарактеризував Іран як одну з п'яти провідних світових держав у галузі безпілотних літальних апаратів, зазначивши, що іранські БПЛА можуть виконувати широкий спектр операцій з великою точністю і тривалістю польоту.

Голова Генштабу підкреслив, що Іран буде продовжувати реалізацію планів щодо посилення можливостей своїх безпілотників.

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"Відповідно до правил Ісламської Республіки, ми будемо працювати з іншими країнами в галузі безпілотних літальних апаратів", - додав він.

Теми: Іранбезпілотники
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