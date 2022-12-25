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В Иране назвали обвинения в использовании дронов против Украины признанием передовых технологий

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 декабря 2022, 19:48
В Иране назвали обвинения в использовании дронов против Украины признанием передовых технологий
Мохаммад Хосейн Багери, фото: Tehran Times

Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери заявил, что обвинения в использовании иранских беспилотников в войне РФ против Украины свидетельствуют о значительном влиянии Ирана и его передовых технологиях в производстве дронов.

Источник: Багери в комментарии журналистам в Тегеране в воскресенье, сообщает Tehran Times

Детали: По его словам, шумиха вокруг применения иранских беспилотников в войне в Украине является "частью психологической войны врага".

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Генерал заявил, что, кроме того, что многие из этих обвинений являются фейковыми, они якобы демонстрируют значительное влияние Ирана, его актуальность и передовые технологии беспилотных летательных аппаратов.

Багери охарактеризовал Иран как одну из пяти ведущих мировых держав в области беспилотных летательных аппаратов, отметив, что иранские БПЛА могут выполнять широкий спектр операций с большой точностью и продолжительностью полета.

Глава Генштаба подчеркнул, что Иран будет продолжать реализацию планов по усилению возможностей своих беспилотников.

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"В соответствии с правилами Исламской Республики, мы будем работать с другими странами в области беспилотных летательных аппаратов", - добавил он.

Темы: Иранбеспилотники
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