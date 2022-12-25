Прикордонники показали знищення ворожої БМП
Неділя, 25 грудня 2022, 21:22
Аеророзвідка Державної прикордонної служби виявила на Луганщині ворожу БМП, яку потім знищили українські військові.
Джерело: Державна прикордонна служба
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Дослівно: "На Луганщині аеророзвідка ДПСУ виявила ворожу БМП. Координати виявленої цілі прикордонники передали побратимам-артилеристам ЗСУ.
Вже з першого пострілу "беха" була вражена майстерністю "богів війни". Другий снаряд – справжнє фаєр-шоу для окупантів!".
Деталі: Прикордонники оприлюднили відео знищення ворожої БМП.
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