Прикордонники показали знищення ворожої БМП

Аеророзвідка Державної прикордонної служби виявила на Луганщині ворожу БМП, яку потім знищили українські військові.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "На Луганщині аеророзвідка ДПСУ виявила ворожу БМП. Координати виявленої цілі прикордонники передали побратимам-артилеристам ЗСУ.

Вже з першого пострілу "беха" була вражена майстерністю "богів війни". Другий снаряд – справжнє фаєр-шоу для окупантів!".

Деталі: Прикордонники оприлюднили відео знищення ворожої БМП.