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Пограничники показали уничтожение вражеской БМП

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 декабря 2022, 21:22
Пограничники показали уничтожение вражеской БМП
уничтожение вражеской БМП, скриншот видео

Аэроразведка Государственной пограничной службы обнаружила на Луганщине вражескую БМП, которую потом уничтожили украинские военные.

Источник: Государственная пограничная служба

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Дословно: "На Луганщине аэроразведка ГПСУ обнаружила вражескую БМП. Координаты обнаруженной цели пограничники передали собратьям-артиллеристам ВСУ.

Уже с первого выстрела "беха" была поражена мастерством "богов войны". Второй снаряд – настоящее фаер-шоу для оккупантов!".

Детали: Пограничники обнародовали видео уничтожения вражеской БМП.

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Темы: Пограничная службавойнаВооруженные силы
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