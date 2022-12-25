Пограничники показали уничтожение вражеской БМП
Воскресенье, 25 декабря 2022, 21:22
Аэроразведка Государственной пограничной службы обнаружила на Луганщине вражескую БМП, которую потом уничтожили украинские военные.
Источник: Государственная пограничная служба
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Дословно: "На Луганщине аэроразведка ГПСУ обнаружила вражескую БМП. Координаты обнаруженной цели пограничники передали собратьям-артиллеристам ВСУ.
Уже с первого выстрела "беха" была поражена мастерством "богов войны". Второй снаряд – настоящее фаер-шоу для оккупантов!".
Детали: Пограничники обнародовали видео уничтожения вражеской БМП.
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