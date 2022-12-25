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Вночі росіяни обстріляли Сумщину з мінометів, день пройшов спокійніше

Катерина ТищенкоНеділя, 25 грудня 2022, 22:47
Вночі росіяни обстріляли Сумщину з мінометів, день пройшов спокійніше
Дмитро Живицький, фото з Facebook

Протягом дня у неділю на Сумщині розірвалася одна ворожа міна.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Facebook

Дослівно: "Зноб-Новгородська громада: одна ворожа міна розірвалася на прикордонні".

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Деталі: Водночас Живицький уточнив, що після нічного мінометного обстрілу в Середино-Будській громаді пошкоджені 6 приватних осель місцевих мешканців та електромережі.

Зранку голова ОВА повідомляв, що після 1-ї години ночі росіяни із мінометів обстріляли Середино-Будську громаду. Було 4 прильоти.

Теми: Сумська областьвійна
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