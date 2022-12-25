Ночью россияне обстреляли Сумщину из минометов, день прошел спокойнее

В течение дня в воскресенье на Сумщине разорвалась одна вражеская мина.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "Зноб-Новгородская громада: одна вражеская мина разорвалась на границе".

Детали: В то же время Живицкий уточнил, что после ночного минометного обстрела в Середино-Будской громаде повреждены 6 частных домов местных жителей и электросети.

Утром глава ОВА сообщал, что после 1 часа ночи россияне из минометов обстреляли Середино-Будскую громаду. Было 4 прилета.