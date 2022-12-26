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Україна порушить питання про перебування Росії в Радбезі ООН – Кулеба

Ольга Глущенко Понеділок, 26 грудня 2022, 00:43
Дмитро Кулеба, Getty Images

Україна має намір порушити питання про подальше перебування Росії в Раді безпеки ООН.

Джерело: голова МЗС Дмитро Кулеба під час телемарафону, цитує Радіо Свобода

Пряма мова: "Завтра (26 грудня – ред.) ми офіційно виступимо з такою позицією...

У нас питання дуже просте: а чи має право Росія залишатися постійним членом Ради безпеки ООН і бути в Організації Об’єднаних Націй взагалі?

У нас є переконлива та аргументована відповідь – ні, не має".

Деталі: Він також зазначив, що питання того, що буде з Росією після її поразки в розв’язаній нею війні, перестає бути табу для світової дипломатії.

"Ці питання поки не обговорюють на пресконференціях і в публічних заявах лідерів держав і урядів, але рівнем нижче люди вже ставлять питання – якою має стати Росія, щоб вона не становила загрози миру і безпеці", – додав Кулеба.

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Теми: Кулеба ДмитроРосіяООН
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