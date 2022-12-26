Украина поднимет вопрос о пребывании России в Совбезе ООН – Кулеба

Украина намерена поставить вопрос о дальнейшем пребывании России в Совете безопасности ООН.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба во время телемарафона, цитирует Радио Свобода

Прямая речь: "Завтра (26 декабря - ред.) мы официально выступим с такой позицией...

У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще?

У нас есть убедительный и аргументированный ответ - нет, не имеет".

Детали: Он также отметил, что вопрос того, что будет с Россией после ее поражения в развязанной ею войне, перестает быть табу для мировой дипломатии.

"Эти вопросы пока не обсуждают на пресс-конференциях и в публичных заявлениях лидеров государств и правительств, но уровнем ниже люди уже задают вопрос - какой должна стать Россия, чтобы она не представляла угрозы миру и безопасности", - добавил Кулеба.