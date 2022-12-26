Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина поднимет вопрос о пребывании России в Совбезе ООН – Кулеба

Ольга ГлущенкоПонедельник, 26 декабря 2022, 00:43
Дмитрий Кулеба, Getty Images

Украина намерена поставить вопрос о дальнейшем пребывании России в Совете безопасности ООН.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба во время телемарафона, цитирует Радио Свобода

Прямая речь: "Завтра (26 декабря - ред.) мы официально выступим с такой позицией...

У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще?

У нас есть убедительный и аргументированный ответ - нет, не имеет".

Детали: Он также отметил, что вопрос того, что будет с Россией после ее поражения в развязанной ею войне, перестает быть табу для мировой дипломатии.

"Эти вопросы пока не обсуждают на пресс-конференциях и в публичных заявлениях лидеров государств и правительств, но уровнем ниже люди уже задают вопрос - какой должна стать Россия, чтобы она не представляла угрозы миру и безопасности", - добавил Кулеба.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Кулеба ДмитрийРосcияООН
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский об энергетике: Готовимся к следующему году, не только к зимним месяцам

ЗРК Patriot будут размещены в Украине менее чем за полгода - Кулеба

В МИД прокомментировали назначение посла в Болгарии, которую упрекали в отсутствии образования и опыта

Украина рассчитывает провести саммит по "формуле мира" до конца февраля – Кулеба

фотоЗападные войска РФ возглавил "кандидат" от Суровикина и Пригожина – ГУР

Демографы прогнозируют катастрофическое падение рождаемости в Украине в 2023 году

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба: Все необходимое оружие будет, это лишь вопрос времени
Кулеба: Решение Байдена открывает двери для других Patriot
Кулеба вместе с Зеленским прибыл в США: обещает, что "все будет хорошо"
Последние новости
00:16
В правительстве Австрии поддерживают вступление Украины в ЕС после реформ
23:55
Экс-главу СБУ Якименко оккупанты поставили во главе "спецслужбы" на Херсонщине – СМИ
23:38
Анкара вызвала посла Франции из-за "антитурецкой пропаганды" о стрельбе в Париже – СМИ
23:27
В Харькове законсервировали здание ОГА, разрушенное российскими ракетами
23:03
Правительство с начала большой войны уплатило по ОВГЗ на 80 миллиардов больше, чем привлекло
22:54
Россияне "выдавливают" продвижение, понесли потери в направлении Лимана – Зеленский
22:36
Бюрократия, жилье, работа и язык: к чему украинцы все еще не могут привыкнуть в Германии
22:35
ВидеоЗеленский пообещал быструю реализацию договоренностей, достигнутых им в США
22:33
Киев после последнего обстрела пока не готов к графикам отключений – Yasno
22:30
Зеленский об энергетике: Готовимся к следующему году, не только к зимним месяцам
Все новости...