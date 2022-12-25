Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина поднимет вопрос о пребывании России в Совбезе ООН – Кулеба

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 декабря 2022, 23:43
Украина поднимет вопрос о пребывании России в Совбезе ООН – Кулеба
Дмитрий Кулеба, Getty Images

Украина намерена поставить вопрос о дальнейшем пребывании России в Совете безопасности ООН.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба во время телемарафона, цитирует Радио Свобода

Прямая речь: "Завтра (26 декабря - ред.) мы официально выступим с такой позицией...

Реклама:

У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще?

У нас есть убедительный и аргументированный ответ - нет, не имеет".

Детали: Он также отметил, что вопрос того, что будет с Россией после ее поражения в развязанной ею войне, перестает быть табу для мировой дипломатии.

ВИДЕО ДНЯ

"Эти вопросы пока не обсуждают на пресс-конференциях и в публичных заявлениях лидеров государств и правительств, но уровнем ниже люди уже задают вопрос - какой должна стать Россия, чтобы она не представляла угрозы миру и безопасности", - добавил Кулеба.

Темы: Кулеба ДмитрийРосcияООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
Кулеба обсудил со Столтенбергом о вступлении Украины в НАТО
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: