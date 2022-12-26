На Харківщині відновили зруйнований окупантами міст – Синєгубов

Відновили міст в селі Мартове Чугуївського району на Печенізькому водосховищі, який окупанти знищили у вересні, коли відступали.

Джерело: голова військової адміністрації Харківської області Олег Синєгубов в Телеграм

Пряма мова: "Нині об’єкт відновлено. Напередодні через міст поновили рух транспорту.

Цей шляхопровід значно полегшить перевезення гуманітарної допомоги і медикаментів, мешканцям постраждалих населених пунктів та деокупованих територій регіону".

Деталі: Синєгубов зазначив, що фахівці ДП "Дороги Харківщини" демонтували зруйновані конструкції, звели нові прогонні балки, провели армування та бетонування нової монолітної плити і тротуарів, улаштували гідроізоляцію, застелили нове асфальтне покриття.