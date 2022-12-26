На Харьковщине восстановили разрушенный оккупантами мост – Синегубов

Восстановили мост в селе Мартовое Чугуевского района на Печенежском водохранилище, который оккупанты уничтожили в сентябре, когда отступали.

Источник: глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в Телеграм

Прямая речь: "Сейчас объект восстановлен. Накануне через мост возобновили движение транспорта.

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Этот путепровод значительно облегчит перевозку гуманитарной помощи и медикаментов, жителям пострадавших населенных пунктов и деоккупированных территорий региона".

Детали: Синегубов отметил, что специалисты ГП "Дороги Харьковщины" демонтировали разрушенные конструкции, возвели новые прогонные балки, провели армирование и бетонирование новой монолитной плиты и тротуаров, устроили гидроизоляцию, застелили новое асфальтовое покрытие.