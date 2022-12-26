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Військові 108 ОГШБ штурмували позиції ворога, взяли у полон 10 окупантів

Понеділок, 26 грудня 2022, 03:08
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Штурмовики 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону здійснили штурм позицій росіян, знищили "чимало окупантів" і взяли в полон 10 загарбників.

Джерело: Telegram-канал батальйону

Дослівно: "Сьогодні (25 грудня – ред.), коли в Україні та цілому Світі святкують свято Різдва Христового, гірські штурмовики 108 ОГШБ провели штурми позицій рашистів, в результаті яких було знищено чимало окупантів та взято в полон 10 рюскіх чмонь (російських окупантів - ред.)".

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Теми: війнаЗбройні силиполонені
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