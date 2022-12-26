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Военные 108 ОГШБ штурмовали позиции врага, взяли в плен 10 оккупантов

Понедельник, 26 декабря 2022, 03:08
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Штурмовики 108-го отдельного горно-штурмового батальона осуществили штурм позиций россиян, уничтожили "немало оккупантов" и взяли в плен 10 захватчиков.

Источник: Telegram-канал батальона

Дословно: "Сегодня (25 декабря - ред.), когда в Украине и всем мире празднуют праздник Рождества Христова, горные штурмовики 108 ОГШБ провели штурмы позиций рашистов, в результате которых было уничтожено немало оккупантов и взято в плен 10 рюских чмонь (российских оккупантов - ред.)".

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Темы: войнаВооруженные силыпленные
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