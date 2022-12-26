Росіяни хочуть відкрити в окупованому Бердянську центр підготовки пропагандистів – ЦНС
Загарбники мають намір відкрити на окупованих територіях, зокрема в Бердянську, центри підготовки пропагандистів.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "...окупанти хочуть відкрити на ТОТ педагогічні виші, де у швидкому темпі будуть готувати "нових вчителів".
Перший такий відкрити мають у Бердянську, де за планом ворога до 1 вересня пройдуть перепідготовку діючі вчителі історії та російської мови.
Пріоритет обраних фахівців чітко демонструє на що ставить акцент "російська школа", а саме на вивченні мови та "правильної історії".
Деталі: За інформацією ЦНС, на тимчасово окупованих територіях в окупантів спостерігається дефіцит педагогів.
Більшість українського персоналу відмовилась працювати на ворога, тому окупанти звезли на територію своїх "вчителів", які займаються русифікацією українських дітей.
Проте і це проблему не вирішило. Більшість росіян приїжджає на ротаційній основі через більші виплати ніж у РФ. Проте залишатись на постійній основі вони не хочуть, адже не впевнені в подальшій приналежності регіону до Росії.