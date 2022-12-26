Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни хочуть відкрити в окупованому Бердянську центр підготовки пропагандистів – ЦНС

Ольга Глущенко Понеділок, 26 грудня 2022, 04:15
фото: ЦНС

Загарбники мають намір відкрити на окупованих територіях, зокрема в Бердянську, центри підготовки пропагандистів.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "...окупанти хочуть відкрити на ТОТ педагогічні виші, де у швидкому темпі будуть готувати "нових вчителів".

Перший такий відкрити мають у Бердянську, де за планом ворога до 1 вересня пройдуть перепідготовку діючі вчителі історії та російської мови.

Пріоритет обраних фахівців чітко демонструє на що ставить акцент "російська школа", а саме на вивченні мови та "правильної історії".

Деталі: За інформацією ЦНС, на тимчасово окупованих територіях в окупантів спостерігається дефіцит педагогів.

Більшість українського персоналу відмовилась працювати на ворога, тому окупанти звезли на територію своїх "вчителів", які займаються русифікацією українських дітей.

ВІДЕО ДНЯ

Проте і це проблему не вирішило. Більшість росіян приїжджає на ротаційній основі через більші виплати ніж у РФ. Проте залишатись на постійній основі вони не хочуть, адже не впевнені в подальшій приналежності регіону до Росії.

Теми: БердянськокупаціяРосіяпропаганда
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Ексголову СБУ Якименка окупанти поставили на чолі "спецслужби" на Херсонщині – ЗМІ

Зеленський про енергетику: Готуємося до наступного року, не лише до зимових місяців

ЗРК Patriot будуть розміщені в Україні менш як за пів року – Кулеба

У МЗС прокоментували призначення посла в Болгарії, якій закидали відсутність освіти й досвіду

Україна розраховує провести саміт щодо "формули миру" до кінця лютого – Кулеба

фотоЗахідні війська РФ очолив "кандидат" від Суровікіна і Пригожина – ГУР

Усі новини...
Бердянськ
Росіяни звозять на окупований південь своїх силовиків – ЦНС
Через великі втрати росіяни облаштували шпиталь на базі відпочинку в Бердянську – Генштаб
Окупанти вводять цілодобову комендантську під Мелітополем і в Бердянську, Маріуполь укріплюють
Останні новини
03:51
"Укрзалізниця" призначила додаткові новорічні рейси у напрямку Карпат
02:47
Окупанти планують «зачистити» захоплені території від непідконтрольних Кремлю церков – ЦНС
02:09
Туреччина заявила про відкриття нового родовища газу в Чорному морі на 58 млрд кубометрів
01:33
До кінця року росіяни хочуть вийти на адмінмежу Донецької області – Маляр
00:46
Росіяни нанесли 23 удари по прикордонню Сумщини
00:16
В уряді Австрії підтримують вступ України в ЄС після реформ
23:55
Ексголову СБУ Якименка окупанти поставили на чолі "спецслужби" на Херсонщині – ЗМІ
23:38
Анкара викликала посла Франції через "антитурецьку пропаганду" про стрілянину в Парижі – ЗМІ
23:27
У Харкові законсервували будівлю ОДА, зруйновану російськими ракетами
23:03
Уряд від початку великої війни сплатив за ОВДП на 80 мільярдів більше, ніж залучив
Усі новини...