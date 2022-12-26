Росіяни хочуть відкрити в окупованому Бердянську центр підготовки пропагандистів – ЦНС

Загарбники мають намір відкрити на окупованих територіях, зокрема в Бердянську, центри підготовки пропагандистів.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "...окупанти хочуть відкрити на ТОТ педагогічні виші, де у швидкому темпі будуть готувати "нових вчителів".

Перший такий відкрити мають у Бердянську, де за планом ворога до 1 вересня пройдуть перепідготовку діючі вчителі історії та російської мови.

Пріоритет обраних фахівців чітко демонструє на що ставить акцент "російська школа", а саме на вивченні мови та "правильної історії".

Деталі: За інформацією ЦНС, на тимчасово окупованих територіях в окупантів спостерігається дефіцит педагогів.

Більшість українського персоналу відмовилась працювати на ворога, тому окупанти звезли на територію своїх "вчителів", які займаються русифікацією українських дітей.

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Проте і це проблему не вирішило. Більшість росіян приїжджає на ротаційній основі через більші виплати ніж у РФ. Проте залишатись на постійній основі вони не хочуть, адже не впевнені в подальшій приналежності регіону до Росії.