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Россияне хотят открыть в оккупированном Бердянске центр подготовки пропагандистов – ЦНС

Ольга ГлущенкоПонедельник, 26 декабря 2022, 04:15
фото: ЦНС

Захватчики намерены открыть на оккупированных территориях, в частности в Бердянске, центры подготовки пропагандистов.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "…оккупанты хотят открыть на ВОТ педагогические вузы, где в быстром темпе будут готовить "новых учителей".

Первый такой открыть должны в Бердянске, где по плану врага до 1 сентября пройдут переподготовку действующие учителя истории и русского языка.

Приоритет выбранных специалистов четко демонстрирует на что ставит акцент "русская школа", а именно на изучении языка и "правильной истории".

Детали: По информации ЦНС, на временно оккупированных территориях у оккупантов наблюдается дефицит педагогов.

Большинство украинского персонала отказалась работать на врага, поэтому оккупанты свезли на территорию своих "учителей", которые занимаются русификацией украинских детей.

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Однако и это проблему не решило. Большинство россиян приезжает на ротационной основе из-за больших выплат, чем в РФ. Однако оставаться на постоянной основе они не хотят, ведь не уверены в дальнейшей принадлежности региона к России.

Темы: БердянскоккупацияРосcияпропаганда
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