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У новорічну ніч діятиме комендантська година – поліція

Ольга Глущенко Понеділок, 26 грудня 2022, 05:14
Фото: Віталій Кличко

У новорічну ніч будуть діяти вимоги комендантської години, а поліція працюватиме в посиленому режимі.

Джерело: речниця голови Національної поліції Мар’яна Рева в ефірі спільного телемарафону

Пряма мова: "Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас – святковий чи несвятковий – є певні вимоги комендантської години".

Деталі: Рева також повідомила, що в ніч із 31 грудня на 1 січня для охорони громадського порядку залучатимуться не лише поліцейські, а й бійці Національної гвардії.

Правоохоронці будуть перевіряти документи у людей, а також доставлятимуть їх за необхідності до відділень поліції для встановлення чи перевірки особи.

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Теми: комендантська годинаполіція
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