В новогоднюю ночь будет действовать комендантский час – полиция

В новогоднюю ночь будут действовать требования комендантского часа, а полиция будет работать в усиленном режиме.

Источник: пресс-секретарь главы Национальной полиции Марьяна Рева в эфире совместного телемарафона

Прямая речь: "Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас - праздничный или непраздничный - есть определенные требования комендантского часа".

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Детали: Рева также сообщила, что в ночь с 31 декабря на 1 января для охраны общественного порядка будут привлекаться не только полицейские, но и бойцы Национальной гвардии.

Правоохранители будут проверять документы у людей, а также доставлять их при необходимости в отделения полиции для установления или проверки личности.