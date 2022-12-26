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Влада заспокоює жителів Енгельса, Міноборони РФ підтвердило смерть трьох осіб

Ольга Глущенко Понеділок, 26 грудня 2022, 04:51
Влада заспокоює жителів Енгельса, Міноборони РФ підтвердило смерть трьох осіб
фото: ИА "Версия-Саратов"

Губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін після вибухів в Енгельсі написав, що "загрози для жителів абсолютно немає", а російське Міноборони підтвердило інформацію про трьох загиблих внаслідок пожежі.

Джерело: Бусаргін, Baza із посиланням на Міноборони РФ

Пряма мова Бусаргіна: "Жодної загрози для жителів абсолютно немає. Усі історії про евакуацію з міста - нахабна брехня, створена далеко за межами країни.

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Об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали.

Відомості про подію на військовому об'єкті перевіряють силові структури".

Деталі: У той же час видання Baza повідомляє, що площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів.

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За попередніми даними, загинули 3 людини. Ще четверо були госпіталізовані.

Оновлено. Міноборони РФ повідомило, що ППО збило український безпілотник під час підльоту до аеродрому "Енгельс" і підтвердило загибель трьох військових

Що передувало: У російському місті Енгельс Саратовської області в районі аеродрому була оголошена повітряна тривога і пролунали вибухи.

Теми: вибухРосіяпожежааеродром
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