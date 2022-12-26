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Власти успокаивают жителей Энгельса, Минобороны РФ подтвердило смерть трех человек

Ольга ГлущенкоПонедельник, 26 декабря 2022, 05:51
фото: ИА "Версия-Саратов"

Губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин после взрывов в Энгельсе написал, что "угрозы для жителей абсолютно нет", а российское Минобороны подтвердило информацию о трех погибших в результате пожара.

Источник: Бусаргин, Baza со ссылкой на Минобороны РФ

Прямая речь Бусаргина: "Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города - наглая ложь, созданная далеко за пределами страны.

Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры".

Детали: В то же время издание Baza сообщает, что площадь пожара после взрыва в Энгельсе составляла 120 квадратных метров.

По предварительным данным, погибли 3 человека. Еще четверо были госпитализированы.

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Обновлено. Минобороны РФ сообщило, что ПВО сбило украинский беспилотник при подлёте к аэродрому "Энгельс" и подтвердило гибель троих военных.

Что предшествовало: В российском городе Энгельс Саратовской области в районе аэродрома была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы.

Темы: взрывРосcияпожараэродром
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