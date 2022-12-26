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В окупованій Горлівці медиків змушують здавати кров для загарбників – штаб

Ольга Глущенко Понеділок, 26 грудня 2022, 07:44
Фото: ГУР

У Горлівці Донецької області окупантам не вистачає донорської крові, тому здавати кров зобов’язали медпрацівників.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У місті Горлівка Донецької області, через нестачу донорської крові, всіх працівників медичних установ зобов’язали здавати кров відповідно до складеного графіку".

Деталі: Крім того, за даними штабу, у місті Старобільськ Луганської області в обладнаний окупантами військовий шпиталь за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців ворога.

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Теми: окупаціяГорлівкамедицинавійна
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