В окупованій Горлівці медиків змушують здавати кров для загарбників – штаб
Понеділок, 26 грудня 2022, 07:44
У Горлівці Донецької області окупантам не вистачає донорської крові, тому здавати кров зобов’язали медпрацівників.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "У місті Горлівка Донецької області, через нестачу донорської крові, всіх працівників медичних установ зобов’язали здавати кров відповідно до складеного графіку".
Деталі: Крім того, за даними штабу, у місті Старобільськ Луганської області в обладнаний окупантами військовий шпиталь за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців ворога.
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