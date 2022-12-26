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В оккупированной Горловке медиков заставляют сдавать кровь для захватчиков – штаб

Ольга ГлущенкоПонедельник, 26 декабря 2022, 06:44
В оккупированной Горловке медиков заставляют сдавать кровь для захватчиков – штаб
Фото: ГУР

В Горловке Донецкой области оккупантам не хватает донорской крови, поэтому сдавать кровь обязали медработников.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В городе Горловка Донецкой области, из-за недостатка донорской крови, всех работников медицинских учреждений обязали сдавать кровь в соответствии с составленным графиком".

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Детали: Кроме того, по данным штаба, в городе Старобельск Луганской области в оборудованный оккупантами военный госпиталь за последнее время доставлено около 50 тяжелораненых военнослужащих врага.

Темы: оккупацияГорловкамедицинавойна
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