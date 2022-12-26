Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Сербії зійшов з рейок потяг з цистернами аміаку, понад 50 постраждалих від отруєння

"Європейська правда"Понеділок, 26 грудня 2022, 07:50
фото з twitter ЄП

На сході Сербії в неділю зійшов з рейок товарний потяг, що перевозив аміак, унаслідок чого постраждали десятки людей і була перекрита головна міжнародна автомагістраль.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

У місті Пірот було оголошено надзвичайний стан, а влада попросила жителів не залишати свої будинки. Десятки людей були госпіталізовані.

За даними сербського порталу РТС, з симптомами отруєння аміаком госпіталізовано понад 50 осіб. Також повідомляється, що одна людина померла, але невідомо, чи пов'язано це з отруєнням.

Повідомляється, що внаслідок аварії група з 20 цистерн зійшла з рейок, принаймні одна з них упала в русло річки Нішава, що спричинило бурхливу реакцію аміаку під час контакту з водою.

Через обмежену видимість, спричинену витоком, кілька автомобілів розбилися на головній автомагістралі, що веде до Болгарії, у період жвавого руху через різдвяні свята.

Поліція перекрила шосе і перенаправила рух на місцеві дороги. Причина сходження поїзда з рейок поки невідома.

ВІДЕО ДНЯ

Витік аміачного газу може бути вогненебезпечним і призвести до серйозних травм або навіть смерті.

Теми: Сербія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

До кінця року росіяни хочуть вийти на адмінмежу Донецької області – Маляр

Ексголову СБУ Якименка окупанти поставили на чолі "спецслужби" на Херсонщині – ЗМІ

Зеленський про енергетику: Готуємося до наступного року, не лише до зимових місяців

ЗРК Patriot будуть розміщені в Україні менш як за пів року – Кулеба

У МЗС прокоментували призначення посла в Болгарії, якій закидали відсутність освіти й досвіду

Україна розраховує провести саміт щодо "формули миру" до кінця лютого – Кулеба

Усі новини...
Сербія
Косово заборонило в'їзд сербському патріарху, той шокований
Сербія планує розширити газову інфраструктуру, щоб позбутися залежності від РФ
Напруга між Косовом і Сербією: в МЗС порадили українцям утриматись від поїздок до регіону
Останні новини
05:48
Окупанти готують "евакуацію" мешканців Енергодару – Спротив
04:55
Сербія і Косово привели свої армії у бойову готовність
03:51
"Укрзалізниця" призначила додаткові новорічні рейси у напрямку Карпат
02:47
Окупанти планують «зачистити» захоплені території від непідконтрольних Кремлю церков – ЦНС
02:09
Туреччина заявила про відкриття нового родовища газу в Чорному морі на 58 млрд кубометрів
01:33
До кінця року росіяни хочуть вийти на адмінмежу Донецької області – Маляр
00:46
Росіяни завдали 23 удари по прикордонню Сумщини
00:16
В уряді Австрії підтримують вступ України в ЄС після реформ
23:55
Ексголову СБУ Якименка окупанти поставили на чолі "спецслужби" на Херсонщині – ЗМІ
23:38
Анкара викликала посла Франції через "антитурецьку пропаганду" про стрілянину в Парижі – ЗМІ
Усі новини...