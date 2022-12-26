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У Сербії зійшов з рейок потяг з цистернами аміаку, понад 50 постраждалих від отруєння

"Європейська правда"Понеділок, 26 грудня 2022, 06:50
У Сербії зійшов з рейок потяг з цистернами аміаку, понад 50 постраждалих від отруєння
фото з twitter ЄП

На сході Сербії в неділю зійшов з рейок товарний потяг, що перевозив аміак, унаслідок чого постраждали десятки людей і була перекрита головна міжнародна автомагістраль.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

У місті Пірот було оголошено надзвичайний стан, а влада попросила жителів не залишати свої будинки. Десятки людей були госпіталізовані.

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За даними сербського порталу РТС, з симптомами отруєння аміаком госпіталізовано понад 50 осіб. Також повідомляється, що одна людина померла, але невідомо, чи пов'язано це з отруєнням.

Повідомляється, що внаслідок аварії група з 20 цистерн зійшла з рейок, принаймні одна з них упала в русло річки Нішава, що спричинило бурхливу реакцію аміаку під час контакту з водою.

Через обмежену видимість, спричинену витоком, кілька автомобілів розбилися на головній автомагістралі, що веде до Болгарії, у період жвавого руху через різдвяні свята.

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Поліція перекрила шосе і перенаправила рух на місцеві дороги. Причина сходження поїзда з рейок поки невідома.

Витік аміачного газу може бути вогненебезпечним і призвести до серйозних травм або навіть смерті.

Теми: Сербія
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