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В Сербии сошел с рельсов поезд с цистернами аммиака, более 50 пострадавших от отравления

"Европейская правда"Понедельник, 26 декабря 2022, 07:50
фото з twitter ЕП

На востоке Сербии в воскресенье сошел с рельсов товарный поезд, перевозивший аммиак, в результате чего пострадали десятки людей и была перекрыта главная международная автомагистраль.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

В городе Пирот было объявлено чрезвычайное положение, а власти попросили жителей не покидать свои дома. Десятки людей были госпитализированы.

По данным сербского портала РТС, были с симптомами отравления аммиаком госпитализированы более 50 человек. Также сообщается, что один человек умер, но неизвестно, связано ли это с отравлением.

Сообщается, что в результате аварии группа из 20 цистерн сошла с рельсов, по крайней мере одна из них упала в русло реки Нишава, что вызвало бурную реакцию аммиака при контакте с водой.

Из-за ограниченной видимости, вызванной утечкой, несколько автомобилей разбились на главной автомагистрали, ведущей в Болгарию, в период оживленного движения из-за рождественских праздников.

Полиция перекрыла шоссе и перенаправила движение на местные дороги. Причина схода поезда с рельсов пока неизвестна.

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Утечка аммиачного газа может быть огнеопасной и привести к серьезным травмам или даже смерти.

Темы: Сербия
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