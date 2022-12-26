Росіяни бояться просування ЗСУ, тому лишили лиш одну переправу через Сіверський Донець – ОВА

Підрозділи Сил оборони 25 грудня відбили атаки окупантів в районах Новоселівського, Стельмахівки, Площанки, Невського і Червонопопівки на Луганщині, росіяни остерігаються просування ЗСУ, тому через Сіверський Донець лишили лиш одну понтонну переправу.

Джерело: Луганська обласна військова адміністрація у Telegram

Деталі: На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог гатив по районах Стельмахівки, Площанки, Діброви і Червонопопівки.



Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів.

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Українські ракетники і артилеристи уразили 9 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили та 2 інші важливі об’єкти противника.

ОВА зазначає, що російські війська продовжують зазнавати значних втрат – медзаклади області переповнені пораненими бойовиками.

Зокрема, до шпиталю в Старобільську за останній час доставили близько 50 важкопоранених загарбників, а в шпиталь у Біловодську завезли більше сотні військових РФ.

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Також окупанти розселяють жителів знищених населених пунтків Попаснянського району по комунальних установах так званої "ЛНР". Відновлювати знищене житло росіяни не планують.