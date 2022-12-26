Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни бояться просування ЗСУ, тому лишили лиш одну переправу через Сіверський Донець – ОВА

Ірина БалачукПонеділок, 26 грудня 2022, 08:27
Український захисник. Фото Генштабу ЗСУ з Facebook

Підрозділи Сил оборони 25 грудня відбили атаки окупантів в районах Новоселівського, Стельмахівки, Площанки, Невського і Червонопопівки на Луганщині, росіяни остерігаються просування ЗСУ, тому через Сіверський Донець лишили лиш одну понтонну переправу.

Джерело: Луганська обласна військова адміністрація у Telegram

Деталі: На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог гатив по районах Стельмахівки, Площанки, Діброви і Червонопопівки.

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів.

Українські ракетники і артилеристи уразили 9 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили та 2 інші важливі об’єкти противника.

ОВА зазначає, що російські війська продовжують зазнавати значних втрат – медзаклади області переповнені пораненими бойовиками.

Зокрема, до шпиталю в Старобільську за останній час доставили близько 50 важкопоранених загарбників, а в шпиталь у Біловодську завезли більше сотні військових РФ.  

Також окупанти розселяють жителів знищених населених пунтків Попаснянського району по комунальних установах так званої "ЛНР". Відновлювати знищене житло росіяни не планують.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Луганська областьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

До кінця року росіяни хочуть вийти на адмінмежу Донецької області – Маляр

Ексголову СБУ Якименка окупанти поставили на чолі "спецслужби" на Херсонщині – ЗМІ

Зеленський про енергетику: Готуємося до наступного року, не лише до зимових місяців

ЗРК Patriot будуть розміщені в Україні менш як за пів року – Кулеба

У МЗС прокоментували призначення посла в Болгарії, якій закидали відсутність освіти й досвіду

Україна розраховує провести саміт щодо "формули миру" до кінця лютого – Кулеба

Усі новини...
Луганська область
Українські артилеристи відпрацювали по 4 пунктах управління росіян на Луганщині
Окупанти вивезли "адміністрацію" РФ зі Сватового до Луганська – голова ОВА
У Старобільськ завезли сотню поранених окупантів – ОВА
Останні новини
07:15
фотоУ Брянській області загинула група українських бійців
05:48
Окупанти готують "евакуацію" мешканців Енергодару – Спротив
04:55
Сербія і Косово привели свої армії у бойову готовність
03:51
"Укрзалізниця" призначила додаткові новорічні рейси у напрямку Карпат
02:47
Окупанти планують «зачистити» захоплені території від непідконтрольних Кремлю церков – ЦНС
02:09
Туреччина заявила про відкриття нового родовища газу в Чорному морі на 58 млрд кубометрів
01:33
До кінця року росіяни хочуть вийти на адмінмежу Донецької області – Маляр
00:46
Росіяни завдали 23 удари по прикордонню Сумщини
00:16
В уряді Австрії підтримують вступ України в ЄС після реформ
23:55
Ексголову СБУ Якименка окупанти поставили на чолі "спецслужби" на Херсонщині – ЗМІ
Усі новини...