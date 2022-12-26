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Россияне боятся продвижения ВСУ, поэтому оставили лишь одну переправу через Северский Донец – ОВА

Ирина БалачукПонедельник, 26 декабря 2022, 08:27
Украинский защитник. Фото Генштаба ВСУ из Facebook

Подразделения Сил обороны 25 декабря отбили атаки оккупантов в районах Новоселовского, Стельмаховки, Площанки, Невского и Червонопоповки на Луганщине, россияне опасаются продвижения ВСУ, поэтому через Северский Донец оставили лишь одну понтонную переправу.

Источник: Луганская областная военная администрация в Telegram

Детали: На Купянском и Лиманском направлениях враг бил по районам Стельмаховки, Площанки, Дибровы и Червонопоповки.

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 9 пунктов управления, 2 района сосредоточения живой силы и 2 других важных объекта противника.

ОВА отмечает, что российские войска продолжают нести значительные потери – медучреждения области переполнены ранеными боевиками.

В частности, в госпиталь в Старобельске за последнее время доставили около 50 тяжелораненых захватчиков, а в госпиталь в Беловодске завезли более сотни военных РФ. 

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Также оккупанты расселяют жителей уничтоженных населенных пунктов Попаснянского района по коммунальным учреждениям так называемой "ЛНР". Восстанавливать уничтоженное жилье россияне не планируют.

Темы: Луганская областьвойна
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