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Захисники за добу знищили близько 550 загарбників

Ірина БалачукПонеділок, 26 грудня 2022, 08:55
Українські військові. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Втрати Росії у війні проти України сягнули 102 600 солдатів, 3 016 танків та 6 017 бойових броньованих машин.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 102 600 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 016 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 017 (+7) од,
  • артилерійських систем – 1 996 (+5) од,
  • РСЗВ – 418 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 267 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707 (+1) од,
  • крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 647 (+12) од,
  • спеціальної техніки ‒ 178 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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