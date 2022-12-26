Захисники за добу знищили близько 550 загарбників
Понеділок, 26 грудня 2022, 07:55
Втрати Росії у війні проти України сягнули 102 600 солдатів, 3 016 танків та 6 017 бойових броньованих машин.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.12 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 102 600 (+550) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 016 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 017 (+7) од,
- артилерійських систем – 1 996 (+5) од,
- РСЗВ – 418 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 267 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707 (+1) од,
- крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 647 (+12) од,
- спеціальної техніки ‒ 178 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.