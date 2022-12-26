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Защитники за сутки уничтожили около 550 захватчиков

Ирина БалачукПонедельник, 26 декабря 2022, 08:55
Украинские военные. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Потери России в войне против Украины достигли 102 600 солдат, 3 016 танков и 6 017 боевых бронированных машин.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.12 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 102 600 (+550) человек ликвидировано,
  • танков – 3 016 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 017 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 1 996 (+5) ед,
  • РСЗО – 418 (+0) ед,
  • средств ПВО – 212 (+0) ед,
  • самолетов – 283 (+0) ед,
  • вертолетов – 267 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 707 (+1) ед,
  • крылатых ракет – 653 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 647 (+12) ед,
  • специальной техники – 178 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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