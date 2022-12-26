Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ обстріляла 12 населених пунктів Харківщини за добу

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 26 грудня 2022, 09:27
Ілюстративне фото, НАСЛІДКИ ОБСТРІЛУ 3 ГРУДНЯ, ФОТО ХАРКІВСЬКОЇ ОВА

Російські військові за добу обстріляли з мінометів та артилерії 12 населених населених пунктів Харківської області, внаслідок чого отримала поранення пенсіонерка. 

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram

Пряма мова: "Минулої доби мінометних та артилерійських обстрілів ворога зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка, Вільхуватка, Чугунівка, Новомлинськ та Кам’янка". 

Деталі: Крім того, окупанти продовжують інтенсивно обстрілювати Куп’янський напрямок: уражень зазначали райони населених пунктів Дворічна, Кислівка, Котлярівка, Берестове та ін.

В смт Дворічна було пошкоджено будинок, а також сталася пожежа на території господарчих споруд на площі 250 кв. м. Обійшлося без постраждалих. У Вовчанську госпіталізована 72-річна жінка, яка напередодні отримала осколкове поранення.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відео Намісник Лаври просить Зеленського незабирати головні храми в УПЦ МП і не диктувати, коли Різдво

До кінця року росіяни хочуть вийти на адмінмежу Донецької області – Маляр

Ексголову СБУ Якименка окупанти поставили на чолі "спецслужби" на Херсонщині – ЗМІ

Зеленський про енергетику: Готуємося до наступного року, не лише до зимових місяців

ЗРК Patriot будуть розміщені в Україні менш як за пів року – Кулеба

У МЗС прокоментували призначення посла в Болгарії, якій закидали відсутність освіти й досвіду

Усі новини...
Харківська область
РФ атакує і зазнає втрат на Луганщині, ворог обстріляв 5 областей – ОВА
На Харківщині відновили зруйнований окупантами міст – Синєгубов
Росіяни обстріляли Харківщину, загинув чоловік
Останні новини
08:40
відео Намісник Лаври просить Зеленського незабирати головні храми в УПЦ МП і не диктувати, коли Різдво
08:22
Зеленський звільнив спецпредставника України щодо Придністров'я: стане послом
07:43
ЗСУ відбили ворожі атаки біля 8 населених пунктів – Генштаб
07:15
фотоУ Брянській області загинула група українських бійців
05:48
Окупанти готують "евакуацію" мешканців Енергодару – Спротив
04:55
Сербія і Косово привели свої армії у бойову готовність
03:51
"Укрзалізниця" призначила додаткові новорічні рейси у напрямку Карпат
02:47
Окупанти планують «зачистити» захоплені території від непідконтрольних Кремлю церков – ЦНС
02:09
Туреччина заявила про відкриття нового родовища газу в Чорному морі на 58 млрд кубометрів
01:33
До кінця року росіяни хочуть вийти на адмінмежу Донецької області – Маляр
Усі новини...