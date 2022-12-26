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РФ обстріляла 12 населених пунктів Харківщини за добу

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 26 грудня 2022, 08:27
РФ обстріляла 12 населених пунктів Харківщини за добу
Ілюстративне фото, НАСЛІДКИ ОБСТРІЛУ 3 ГРУДНЯ, ФОТО ХАРКІВСЬКОЇ ОВА

Російські військові за добу обстріляли з мінометів та артилерії 12 населених населених пунктів Харківської області, внаслідок чого отримала поранення пенсіонерка. 

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram

Пряма мова: "Минулої доби мінометних та артилерійських обстрілів ворога зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка, Вільхуватка, Чугунівка, Новомлинськ та Кам’янка". 

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Деталі: Крім того, окупанти продовжують інтенсивно обстрілювати Куп’янський напрямок: уражень зазначали райони населених пунктів Дворічна, Кислівка, Котлярівка, Берестове та ін.

В смт Дворічна було пошкоджено будинок, а також сталася пожежа на території господарчих споруд на площі 250 кв. м. Обійшлося без постраждалих. У Вовчанську госпіталізована 72-річна жінка, яка напередодні отримала осколкове поранення.

Теми: Харківська областьвійна
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