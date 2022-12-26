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РФ обстреляла 12 населенных пунктов Харьковщины за сутки

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 26 декабря 2022, 08:27
РФ обстреляла 12 населенных пунктов Харьковщины за сутки
Иллюстративное фото, последствия обстрела 3 декабря, ФОТО ХАРЬКОВСКОЙ ОВА

Российские военные за сутки обстреляли из минометов и артиллерии 12 населенных населенных пунктов Харьковской области, ранения получила пенсионерка. 

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "За прошедшие сутки минометных и артиллерийских обстрелов врага подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Землянки, Устиновка, Ольховатка, Чугуновка, Новомлинск и Каменка". 

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Детали: Кроме того, оккупанты продолжают интенсивно обстреливать Купянского направления: поражения отмечали района населенных пунктов Двуречная, Кисловка, Котляровка, Берестовое и др.

В пгт Двуречная был поврежден дом, а также произошел пожар на территории хозяйственных построек на площади 250 кв. м. Обошлось без пострадавших. В Волчанске госпитализирована 72-летняя женщина, которая накануне получила осколочное ранение.

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Темы: Харьковская областьвойна
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