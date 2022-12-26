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Ердоган заявив, що Захід займався "тільки провокаціями" у війні Росії проти України

"Європейська правда"Понеділок, 26 грудня 2022, 09:07
Ердоган заявив, що Захід займався тільки провокаціями у війні Росії проти України
ЕРДОҐАН. ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Захід у війні Росії проти України не намагався стати посередником.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Anadolu.

"На жаль, Захід у цій війні активізував лише провокаційні елементи, а не виступив у ролі посередника. Що стосується посередництва, то ми, як Туреччина, взяли на себе цю роль у 2022 році і ми оперували Чорноморським зерновим коридором", - сказав Ердоган.

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За його словами, Європа отримала близько 44% експортованого з України зерна, Туреччина - 16%, країни Африки - 14%.

Глава держави також повідомив, що Туреччина має намір виробляти борошно з російського зерна для відправки в координації з Росією та ООН до країн Африки, які цього потребують.

"Звичайно, зараз є більш напружена частина роботи - питання добрив. Знову ж таки, я сподіваюся, що ми будемо робити кроки разом з Росією", - додав він.

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Теми: ТуреччинаЕрдоганвійна
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