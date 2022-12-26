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Эрдоган заявил, что Запад занимался "только провокациями" в войне РФ против Украины

"Европейская правда"Понедельник, 26 декабря 2022, 09:07
Эрдоган заявил, что Запад занимался только провокациями в войне РФ против Украины
ЭРДОГАН. ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад в войне России против Украины не пытался стать посредником.

Об этом он сказал на встрече с молодежью в провинции Эрзурум, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"К сожалению, Запад в этой войне активизировал только провокационные элементы, а не выступил в роли посредника. Что касается посредничества, то мы, как Турция, взяли на себя эту роль в 2022 году и мы оперировали Черноморским зерновым коридором", - сказал Эрдоган.

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По его словам, Европа получила около 44% экспортируемого из Украины зерна, Турция - 16%, страны Африки - 14%.

Глава государства также сообщил, что Турция намерена производить муку из российского зерна для отправки в координации с Россией и ООН в страны Африки, которые в этом нуждаются.

"Конечно, сейчас есть более напряженная часть работы - вопрос удобрений. Опять же, я надеюсь, что мы будем делать шаги вместе с Россией", - добавил он.

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Темы: ТурцияЭрдоганвойна
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