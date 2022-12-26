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РФ бракує засобів і сил для спостереження за позиціями оборони - британська розвідка

Понеділок, 26 грудня 2022, 10:13

Російські війська з жовтня в основному зосередились на будівництві оборонних позицій вздовж багатьох ділянок лінії фронту в Україні починаючи.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що ці роботи включають встановлення додаткових полів протитанкових і протипіхотних мін, що майже напевно виходить за рамки російських доктринальних настанов.

Втім, мінні поля становлять ефективну перешкоду для підготовлених військ лише тоді, коли вони прикриті спостереженням і вогнем.

"Головною проблемою для російських військ, ймовірно, буде нестача засобів спостереження і підготовленого персоналу для ефективного моніторингу великих територій нових мінних полів", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ключовим чинником, який обмежує наступальний потенціал російських військових на території України, є нестача боєприпасів.

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