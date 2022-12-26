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РФ не хватает средств и сил для наблюдения за позициями обороны - британская разведка

Понедельник, 26 декабря 2022, 10:13

Российские войска с октября в основном сосредоточились на строительстве оборонительных позиций вдоль многих участков линии фронта в Украине.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что эти работы включают установление дополнительных полей противотанковых и противопехотных мин, что почти наверняка выходит за рамки российских доктринальных установок.

Впрочем, минные поля представляют эффективное препятствие для подготовленных войск только тогда, когда они прикрыты наблюдением и огнем.

"Главной проблемой для российских войск, вероятно, будет нехватка средств наблюдения и подготовленного персонала для эффективного мониторинга больших территорий новых минных полей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ключевым фактором, который ограничивает наступательный потенциал российских военных на территории Украины, является нехватка боеприпасов.

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