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Південна Корея повідомила про атаку дронів з боку КНДР

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 26 грудня 2022, 09:33
Південна Корея повідомила про атаку дронів з боку КНДР
Ілюстративне фото, Ренхап

Кілька запущених з боку Північної Кореї дронів порушили авіапростір Південної Кореї, піднятий по тривозі у повітря південнокорейський винищувач зазнав аварії.

Джерело: південнокорейське агентство "Ренхап"Reuters

Деталі: За даними агентства "Ренхап", військові зафіксували приліт із півночі та ідентифікували БПЛА. Північнокорейські безпілотники близько 10:25 ранку за місцевим часом перетнули райони Кімпхо, Паджу та острови Канхва в провінції Кьонгідо. Деякі з них досягли населених районів. Південна Корея підняла в повітря військові літаки, вертольоти і зробила попереджувальні постріли. 

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За словами представника міністерства оборони, південнокорейський легкий штурмовик KA-1 розбився незабаром після вильоту з бази Вонджу на сході країни, намагаючись протистояти безпілотникам. Двом пілотам вдалося врятуватися перед катастрофою і зараз вони перебувають у лікарні. "Ренхап" повідомляє, що це пеший такий інцидент з 2017 року.

Міністерство транспорту Південної Кореї приблизно на годину призупиняло польоти в міжнародні аеропорти Кімпхо та Інчхон. 

Теми: КНДРПівденна Кореябезпілотникиаварія
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