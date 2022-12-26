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Южная Корея сообщила об атаке дронов со стороны КНДР

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 26 декабря 2022, 10:33
Иллюстративное фото, Ренхап

Несколько запущенных со стороны Северной Кореи дронов нарушили авиапространство Южной Кореи, поднятый по тревоге в воздух южнокорейский истребитель потерпел крушение.

Источник: южнокорейское агентство "Ренхап", Reuters

Детали: По данным агентства "Ренхап", военные зафиксировали прилет с севера и идентифицировали БПЛА. Северокорейские беспилотники около 10:25 утра по местному времени пересекли районы Кимпхо, Паджу и острова Канхва в провинции Кенгидо. Некоторые из них достигли населенных районов. Южная Корея подняла в воздух военные самолеты, вертолеты и произвела предупредительные выстрелы. 

По словам представителя министерства обороны, южнокорейский легкий штурмовик KA-1 разбился вскоре после вылета с базы Вонджу на востоке страны, пытаясь противостоять беспилотникам. Двум пилотам удалось спастись перед катастрофой и сейчас они находятся в больнице. "Ренхап" сообщает, что это первый такой инцидент с 2017 года.

Министерство транспорта Южной Кореи примерно на час приостанавливало полеты в международные аэропорты Кимпхо и Инчхон. 

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Темы: КНДРЮжная Кореябеспилотникиавария
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